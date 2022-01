Roma, UFFICIALE: nuovo positivo al Covid | Mourinho ne perde un altro

Nuovo annuncio ufficiale della Roma: un altro giocatore della Prima Squadra è risultato positivo al Covid-19, tegola Mourinho

Continua il periodo nero per i giallorossi. Dopo la sconfitta in rimonta contro la Juventus, oggi è arrivato il nuovo annuncio ufficiale: un altro giocatore è positivo al Coronavirus.

Nella giornata in cui Sergio Oliveira è sbarcato nella Capitale, arriva anche una brutta notizia per José Mourinho: “L’AS Roma comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore è risultato positivo al COVID-19“. Il club capitolino ha aggiunto, poi, che “le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare”. Per motivi di privacy non è stato ancora rivelato il nome del calciatore, ma la certezza è che non ci sarà per la prossima sfida di campionato contro il Cagliari.