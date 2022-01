Rinnovo Dybala, il dirigente avverte: “La Juventus sbaglia”

Arriva l’opinione di Rino Foschi, ex dirigente, sulle questioni di calciomercato che riguardano la Juventus, che cerca ancora il rinnovo di Dybala

Rino Foschi boccia alcune scelte della Juventus. L’ex dirigente e grande esperto di calcio ha commentanto il momento del calcio italiano e in particolare le questioni relative ai bianconeri, impegnati stasera nella finale di Supercoppa italiana contro l’Inter. Per il rinnovo di Dybala serve ancora tempo, ma l’esperto Foschi non è d’accordo con il modo di operare della dirigenza torinese.

Chiaro il suo messaggio su Dybala: “La Juve sbaglia a mollarlo. Da trequartista è ancora tra i migliori in Europa – spiega Foschi a ‘La Gazzetta dello Sport’ – Ha avuto dei problemi fisici, ma si riprenderà. Merita fiducia. Non bisogna guardare troppo ai soldi in questi casi”. In attesa che la trattativa per il rinnovo giunga finalmente alla positiva conclusione, dunque, arriva il monito per il club di Agnelli: la Joya è l’uomo giusto sul quale puntare per raggiungere i successi futuri.

Da Scamacca ad Amrabat, i consigli di Foschi per il calciomercato della Juventus

Foschi ha analizzato anche le indiscrezioni sulla ricerca di un bomber da parte della Juventus. Conciso il suo punto di vista: “Leggo di Scamacca, ok. Ma 40 milioni… Sbagliano, poi, se cercano il sostituto di Chiesa. Kulusevski strappa meno, ma ha fisico e tecnica per fare la differenza all’ala. Certi giocatori vanno aspettati”.

In ultimo, Foschi ha consigliato alcuni profili: “Chi prende Amrabat fa un affare: si rifarà. Visto Barak? Sembrava perso, invece a Verona sta dimostrando che merita una grande”.