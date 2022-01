Calciomercato, super scambio con Morata | “Sogna di giocare nella Juve”

Alvaro Morata è stato bloccato da Allegri ma in Spagna credono ancora nel suo trasferimento al Barcellona. Ipotesi super scambio

Morata resta alla Juventus, a detta di Allegri perché bloccato dallo stesso tecnico livornese e dalle difficoltà dei bianconeri per quanto riguarda il sostituto. Ma in Spagna ancora credono al trasferimento dell’attaccante al Barcellona, alla corte di quel Xavi che lo vuole fortemente.

L’accordo tra Morata e i blaugrana era stato quasi raggiunto prima del ‘veto’ della Juve, che ricordiamo ha speso altri 10 milioni di euro per il rinnovo di un’altra stagione del prestito del ventinovenne di Madrid, di proprietà dell’Atletico Madrid. Il Barça sembrava disposto a versarne la metà nelle casse juventine, ma poi, come si è visto, non se n’è fatto più nulla. Il tutto, però, rimane in piedi stando a molti media ispanici.

Secondo fonti spagnole, il Barcellona non ha ancora mollato la presa su Morata, forte della volontà dello stesso classe ’92 di far ritorno in Spagna, per vestire stavolta la maglia degli acerrimi rivali del suo ex Real. Ma in che modo l’operazione potrebbe ora andare in porto? Lo stesso portale porta alla ribalta una ipotesi che ha del clamoroso.

A quanto pare la società presieduta da Laporta starebbe pensando di offrire alla Juve il cartellino di Ousmane Dembele, con il quale è in trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Rinnovo però sempre più complicato visto che il francese e il suo agente avrebbero alzato ulteriormente le richieste.

Dembele subito alla Juve, in modo da non perderlo a zero a giugno, in cambio di Morata, sicuro titolare domani sera contro l’Inter in Supercoppa: questa, in sostanza, l’offerta che a breve può presentare il Barcellona a Cherubini e soci.

Calciomercato, Dembele per Morata: il francese ‘sogna’ la Juventus

Su Dembele è in atto il pressing del Paris Saint-Germain, ma a detta di ‘todofichajes.com’ il suo sogno – confessato ad amici già ai tempi in cui vestiva la maglia del Borussia Dortmund – è quello di vestire la maglia della Juventus. Questo un fattore che può rivelarsi decisivo per lo ‘scambio’ tra lui e Morata sull’asse Torino-Barcellona.