Ronaldo, non solo il Barcellona | Rispunta la clamorosa destinazione

Ronaldo fa già parlare di sé anche in sede di calciomercato: rumors sul possibile addio al Manchester United. Le possibili destinazioni

A pochi mesi dal suo ritorno ad ‘Old Trafford’, si parla già di possibile addio tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United.

La stella portoghese vorrebbe influire sulla scelta del nuovo tecnico al termine della stagione, e se sarà scelto un allenatore non gradito dall’ex Juventus si potrebbe addirittura arrivare alla separazione. Sono queste le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra sul futuro del cinque volte Pallone d’Oro. Ma non solo. Nelle ultime ore, infatti, si è addirittura parlato del possibile trasferimento al Barcellona. Il bookmaker inglese ‘Stanleybet’ ha già quotato le possibile destinazioni più probabili per Cristiano Ronaldo a partire dal primo settembre 2022. Secondo i bookie l’approdo ad oggi più gettonato in caso di addio ai ‘Red Devils’ è al Paris Saint Germain di Messi, quotato a 5.00.

Calciomercato, Ronaldo via dal Manchester United: destinazione PSG

È dunque il PSG del grande rivale Messi la destinazione più probabile in caso di separazione con il Manchester United. Stando al bookmaker, segue il possibile ritorno al Real Madrid di Ancelotti, quotato a 6.00. Il trasferimento al Barcellona è invece a 8.00. ‘Stanleybet’ quota anche il ritorno a casa, nello Sporting, a 13.00. A 15.00 c’è il passaggio all’Inter Miami di Beckham, mentre a 20.00 sono appaiate anche Bayern Monaco e Los Angeles Galaxy, sempre in MLS. L’opzione più probabile resta comunque di gran lunga la permanenza al Manchester United, data a 1.30, con “altro” a 5.00.

Si profilano in ogni caso mesi infuocati in casa ‘Red Devils’, dalla questione allenatore e Ronaldo al futuro di Paul Pogba. Come noto, il centrocampista francese è in scadenza di contratto a giugno e salvo sorprese non rinnoverà con il club inglese. La Juventus è alla finestra e i tifosi bianconeri sognano il suo ritorno a Torino. Manchester sarà di nuovo uno dei principali centri del calciomercato.