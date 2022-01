Napoli, stop per l’attaccante: il comunicato UFFICIALE

Le ultime notizie in merito alle condizione dell’attaccante del Napoli: c’è lesione, il comunicato ufficiale del club

Il Napoli dopo il successo contro la Sampdoria è tornata ad allenarsi all’SSC Napoli Konami Training Center, in vista del match contro la Fiorentina, valevole per gli Ottavi di finale di Coppa Italia, in programma giovedì pomeriggio, alle ore 18.00, allo Stadio Maradona.

Una partita in cui gli azzurri non potranno contare su Lorenzo Insigne. C’era attesa per conoscere le reali condizioni dell’attaccante italiano, infortunatosi nel corso dell’incontro con i blucerchiati di D’Aversa. Non arrivano buone notizie dagli esami strumentali svolti, che hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado del muscolo adduttore breve destro. Il giocatore – come si legge sul sito ufficiale del Napoli – ha già cominciato l’iter riabilitativo.

Napoli, il punto su Osimhen

Arrivano aggiornamenti anche in merito a Victor Osimhen, che è tornato a lavorare in campo, con un lavoro personalizzato, dopo aver completato l’iter di visite post Covid-19, presso Pineta Grande. Si avvicina dunque il rientro in gruppo dell’attaccante nigeriano