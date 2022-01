Calciomercato Juve, incontro in città | Stipendio raddoppiato e accordo

Calciomercato Juve: incontro in città. L’accordo per il rinnovo è sempre più vicino. Tutti i dettagli

Il grave infortunio e il lungo stop di Federico Chiesa cambia le strategie della Juventus sul calciomercato. Sono infatti iniziati i ragionamenti in casa bianconera sul possibile sostituto dell’esterno.

L’idea di Allegri e della società è quella di non acquistare un esterno, vero e proprio sostituto di Chiesa, ma un attaccante più duttile. Il primo nome sondato è quello di Azmoun, mentre si raffredda sempre di più, anche per caratteristiche, la pista Icardi, come raccontato negli scorsi giorni da Calciomercato.it. Un altro attaccante accostato ai bianconeri e l’ex Kingsley Coman: il francese è in scadenza di contratto nel 2023 con il Bayern Monaco e nelle ultime settimane sono circolate indiscrezioni sul suo possibile addio ai bavaresi. Lo scenario, però, sembra essere decisamente cambiato. “Coman è un giocatore eccezionale che ha avuto diversi infortuni, ma quando è in forma è incredibile. Non credo ci sia un allenatore che non vorrebbe lavorare con lui”, ha recentemente dichiarato Nagelsmann. E lo stesso giocatore non ha mai chiuso alla sua permanenza nonostante le difficoltà sul rinnovo: “Vorrei finire la stagione e mostrare il mio miglior livello. Vediamo cosa succede in futuro. Abbiamo parlato con la società e vedremo se ci saranno novità. Ho sempre avuto l’intenzione di giocare per un grande club e il Bayern è uno dei più grandi”.

Calciomercato Juve, Coman rinnoverà col Bayern: i dettagli

Come riportato da Christian Falk della ‘BILD’, il padre e agente di Coman è a Monaco di Baviera per concludere la trattativa con il Bayern Monaco. Il rinnovo si farà, riferisce il giornalista tedesco.

Confermata l’indiscrezione de ‘L’Equipe’: l’accordo tra le parti è sempre più vicino e farà dell’ex Juve uno dei giocatori più pagati nella rosa bavarese. Niente ritorno a Torino, dunque, per Kingsley Coman.