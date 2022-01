Calciomercato Inter, conferme su rinnovo Brozovic | C’è la data

Calciomercato Inter, ormai fatta per il rinnovo di Marcelo Brozovic: conferme su conferme, ecco quando ci sarà l’annuncio ufficiale

Sorrisi in casa Inter dopo la vittoria sulla Lazio, ottimo viatico per preparare il match di Supercoppa italiana contro la Juventus. Domani sera, a San Siro, i nerazzurri si giocheranno il primo trofeo stagionale, in un match molto suggestivo con la rivale di sempre.

Giorni importanti per la squadra di Simone Inzaghi, che si prepara inoltre a blindare un altro protagonista della crescita vertiginosa di questi anni. Alla CMIT TV, Fabrizio Biasin aveva anticipato che per il rinnovo di Marcelo Brozovic era ormai questione di giorni. Arrivano solo conferme, sul nuovo matrimonio tra il croato e i nerazzurri, ormai in dirittura d’arrivo.

Calciomercato Inter, rinnovo Brozovic: annuncio in vista, ecco quando

Tutto fatto e ormai con l’approvazione definitiva da parte di Steven Zhang. Il presidente è tornato a Milano in questi giorni dopo una lunga assenza. La riunione svolta in sede ieri ha sancito il prolungamento contrattuale dell’asse dirigenziale, anche quello soltanto da annunciare, con Marotta, Ausilio e Baccin che resteranno fino al 2024. Oltre a confermare ciò che già si sapeva su Brozovic: accordo trovato sulla base di 6 milioni di euro a stagione, fino al 2026.

La ‘Gazzetta dello Sport’ conferma la tempistica, ormai prevista a brevissimo, per l’annuncio del rinnovo del croato. Dovrebbe arrivare dopo la Supercoppa, o al massimo dopo Atalanta-Inter di domenica.