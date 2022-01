Calciomercato, UFFICIALE: ha firmato | Svolta per l’Inter

Arriva il rinforzo del Borussia Monchengladbach che libera l’obiettivo dell’Inter, c’è già il comunicato ufficiale

Il Borussia Monchengladbach è pronto a salutare Matthias Ginter. Il difensore classe 1994 che piace all’Inter già nelle scorse settimane aveva comunicato la sua volontà di lasciare il club, che nel frattempo si è cautelato acquistando Marvin Friedrich.

Conciso il comunicato ufficiale del Borussia: “Marvin Friedrich dell’Union Berlin in Bundesliga si unisce al Borussia Mönchengladbach con effetto immediato. Il difensore centrale firma un contratto con i puledri fino al 2026″. Il direttore sportivo Max Eberl ha commentato l’affare: “Siamo molto contenti di essere riusciti a portare un difensore centrale al Borussia. Marvin Friedrich negli ultimi anni ha fatto un ottimo percorso a Berlino ed è diventato uno dei migliori difensori tedeschi in Bundesliga”. Il talento andrà quindi a sostituire il partente Ginter, che ha il contratto in scadenza a giugno e si sta guardando attorno.

Calciomercato Inter, affare Ginter difficile a gennaio

Come già anticipato, l’Inter valuta con attenzione la situazione di Ginter. Il suo acquisto a gennaio resta difficile: l’obiettivo di Beppe Marotta è quello di acquistarlo a parametro zero la prossima estate. Per lui continuano ad esserci però interessi dalla Spagna e dalla Premier League.

A fine 2021, lo stesso difensore annunciò la sua scelta: “Dopo molte trattative, ho deciso di non prolungare il contratto che scadrà in estate. Dopo cinque ottimi anni al Borussia Monchengladbach, è molto difficile per me fare questo passo, ma ho deciso di intraprendere un’altra strada nella mia carriera per la mia crescita personale e professionale”.