Juventus, altro positivo al Covid: comunicato UFFICIALE

Altro giocatore della Juventus positivo al Covid-19: lo annuncia ufficialmente il club bianconero tramite un comunicato

Il Covid-19 continua ad impensiere il calcio e la nostra Serie A. Spunta una nuova positività tra i calciatori della Juventus. Stavolta la pedina colpita dal virus è il centrocampista gallese Aaron Ramsey. L’ex Arsenal è stato subito isolato dal resto dei compagni e affronterà la quarantena come da protocollo in attesa della guarigione.

Di seguito il comunicato ufficiale rilasciato dalla ‘Vecchia Signora’: “Juventus Football Club comunica la positività al Covid-19 di Aaron Ramsey. Il calciatore è già stato posto in isolamento“.

Juventus, ufficiale: Ramsey positivo al Covid

Giornata particolare per la Juventus, che in mattinata è venuta a conoscenza della lesione del legamento crociato di Federico Chiesa e del conseguente stop dell’esterno per tutto il resto della stagione. Oltre al lungo stop dell’esterno, è arrivata anche la notizia della positività del presidente Andrea Agnelli.

Ramsey in ogni caso è un elemento ai margini della rosa, tra l’altro già in uscita in questo calciomercato invernale. Poco male quindi per Allegri, ma la speranza è che non escano fuori altri contagi. Nel frattempo, il mister livornese prepara la super sfida con l’Inter in Supercoppa prevista per mercoledì, nella quale ci saranno diversi assenti tra i bianconeri.