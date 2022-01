Svolta Pogba-Juve: un solo club in corsa per la firma a zero

Possibile svolta in arrivo per il futuro di Paul Pogba: sarebbe rimasto in corsa un solo club. Tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti

Dalla situazione di Dybala e Kessié a Brozovic: dopo Lorenzo Insigne, sono ancora numerosi i big della Serie A in scadenza di contratto nel prossimo giugno. Ma non solo.

Spicca a livello internazionale sempre il nome di Paul Pogba. Il centrocampista francese è ancora fuori per infortunio ed ogni giorno sempre più lontano da Manchester. Lo United sembra ormai rassegnato a perdere il calciatore a parametro zero e non si registrano passi in avanti tra le parti. Sullo sfondo ci sono il Paris Saint-Germain, il Real Madrid e la Juventus, che sogna di riportare il giocatore a Torino. “Prima di un possibile confronto sul prolungamento ha bisogno di rimettersi in forma. Abbiamo parlato di persona quando è tornato da Dubai, in questo momento è tutto nelle sue mani. Non devo convincerlo io a restare”, ha recentemente dichiarato Ralf Rangnick sulla situazione del francese. Precedentemente Mino Raiola aveva invece riacceso le speranze dei tifosi bianconeri: “Pogba alla Juventus? Sognare è gratis, i sogni non li proibisco a nessuno. Poi vedremo se diventeranno o meno realtà. Vediamo che succede, non si sa perché ma quando si parla di Paul in Inghilterra si svegliano anche i morti, quindi meglio non parlarne”. Ecco le novità provenienti dall’Inghilterra.

Calciomercato Juventus, novità sul futuro di Pogba | Le ultime

Secondo quanto riportato dal ‘Times’, Real Madrid e Juventus sarebbero fuori dalla corsa per Paul Pogba. Il club in pole, e ad oggi l’unico in corsa, diventa così il PSG: stando alle ultime indiscrezioni, il francese dovrebbe tornare in patria a parametro zero.

Troppo alte le richieste d’ingaggio per la Juve e i ‘Blancos’. Ad accontentare Pogba potrebbe essere il ‘solito’ Paris Saint-Germain, dato ad oggi come l’unica destinazione possibile in caso di addio al Manchester United. Staremo a vedere.