Zhang a Milano, ore calde per l’Inter | Tripla firma in arrivo

Ore calde per l’Inter dopo l’arrivo di Zhang a Milano, tripla firma in arrivo in casa nerazzurra

Ore calde per il futuro della dirigenza interista. Steven Zhang è tornato a Milano nei giorni scorsi e, oltre a pianificare il futuro dei migliori talenti presenti in rosa, ha anche l’obiettivo di firmare tre rinnovi tra i massimi dirigenti, compreso Beppe Marotta.

Dopo aver visto vincere l’Inter contro la Lazio ieri, riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi Steven Zhang farà ritorno nel suo ufficio in Viale della Liberazione per iniziare una serie di incontri e riunioni. Come già noto, Marotta è in scadenza di contratto così come il Ds Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin. La prima mossa di Zhang potrebbe essere proprio quella di mettere nero su bianco il rinnovo di tutti e tre. Il presidente nerazzurro aveva promesso loro di prolungare le intese già a metà giugno, prima di tornare in Cina, poi in questi mesi sono andate avanti le trattative fra le parti e adesso sembra giunto il momento delle ufficialità.

Calciomercato Inter, Zhang a Milano: pronto il rinnovo di Marotta, Ausilio e Baccin

I contratti di Marotta, Ausilio e Baccin dovrebbero essere prolungati almeno fino al 2024 ma non è da escludere che si possa arrivare fino al 2025.

In questi mesi, continuando a lavorare da Nanchino, Zhang ha apprezzato il lavoro di entrambe le aree del club, quella commerciale guidata da Alessandro Antonello, che ha saputo firmare diversi nuovi contratti di sponsorizzazione, procedendo anche sul progetto del nuovo stadio, e quella sportiva gestita da Beppe Marotta. In questi giorni, a meno di sorprese, arriverà dunque il giusto premio.