Calciomercato, ribaltone Ronaldo: Mendes lo offre ai rivali

Il futuro di Cristiano Ronaldo al Manchester United comincia ad essere più nebuloso. Dalla Spagna evidenziano come potrebbe anche esserci un’altra destinazione per CR7

Tornato al suo Manchester United proprio in coda alla finestra di mercato estiva, Cristiano Ronaldo non ha però trovato fin qui grandi soddisfazioni. Il rendimento della squadra non decolla con tanto di cambio di allenatore da Solskjaer a Rangnick che però non ha apportato particolari benefici. La lotta al quarto posto Champions si fa sempre più complessa a causa anche della folta concorrenza.

Proprio la partecipazione del prossimo anno alla massima competizione europea potrebbe anche rappresentare la discriminante decisiva per il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha messo a referto fin qui 14 reti tra tutte le competizioni, ma i suoi gol non bastano a risollevare le sorti della squadra.

Calciomercato, Ronaldo potrebbe andare al Barcellona: l’intervento di Mendes

Non è dunque da escludere un nuovo ribaltone nella carriera di Cristiano Ronaldo, che secondo quanto sottolineato dal catalano ‘Sport’ avrebbe già fatto sapere al suo agente, Jorge Mendes, di essere stufo della situazione attuale a Manchester. Il tutto dandogli mandato di cercare una squadra nel caso in cui il club inglese proseguisse con la sua poca regolarità e costanza sia in campo che in panchina visto che Rangnick non ha portato stabilità.

Vista la situazione attuale, e considerando sia la necessità del Barcellona di mettere tra le mani di Xavi un bomber di razza, che i rapporti ottimi che intercorrono tra Mendes e i dirigenti blaugrana Alemany e Laporta, non sorprenderebbe se il nome di CR7 venisse ricollegato proprio al Barça per il futuro. Ronaldo ha un contratto in scadenza nel 2023 ed anche quest’anno nonostante le difficoltà ha dimostrato il suo ottimo apporto in zona gol. La testata spagnola evidenzia quindi come quello di CR7 potrebbe essere un nome che Mendes metterà sul tavolo del Barcellona.