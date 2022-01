Juventus in ansia, le condizioni di Chiesa: arriva l’annuncio

La Juventus vince una partita pazzesca in rimonta sul campo della Roma. Decisivo un gol di De Sciglio per il 3-4 finale ma la nota negativa arriva dall’infermeria: Chiesa ko

Serata incredibile quella dell’Olimpico tra Roma e Juventus. I giallorossi di Mourinho escono sconfitti tra le mura amiche dopo essere stati in vantaggio per 3-1 fino a circa metà ripresa. Poi la pazzesca rimonta degli ospiti guidati dalle reti di Locatelli, Kulusevski e De Sciglio nel corso del secondo tempo prima del calcio di rigore fallito da Pellegrini e parato da Szczesny.

Tre punti preziosissimi nella rincorsa Champions della squadra di Allegri, questa sera affidata a Landucci per la squalifica dell’head coach. Lo stesso vice del tecnico livornese ha quindi parlato anche nel post partita ai microfoni di ‘Dazn’ soffermandosi anche sulle condizioni di Federico Chiesa, uscito nel corso del primo tempo per un problema al ginocchio.

Landucci ha evidenziato: “L’unica nota stonata è Chiesa. Federico ha avuto una distorsione al ginocchio e verrà valutato domani. Vedremo in questi giorni cosa si è fatto”.

Al posto di Chiesa è entrato Kulusevski, che poi nel secondo tempo ha anche trovato il momentaneo 3-3. La Juventus spera di non perdere per troppo tempo il proprio esterno: la paura è quella di un interessamento del legamento crociato, ma la stessa società fa sapere che, in attesa degli esami di domani, che chiariranno il tutto, si tratta di una distorsione al ginocchio sinistro. Bianconeri in ansia e col fiato sospeso.