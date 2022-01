Roma-Juventus, Landucci: “Persi 5 anni di vita. Su Morata…”

Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, ha commentato la vittoria in rimonta dell’Olimpico. Da 3-1 a 3-4: l’analisi nel post partita

Nel post partita di Roma-Juventus ha preso la parola Marco Landucci, che sostituisce anche ai microfoni di ‘Dazn’ lo squalificato Massimiliano Allegri: “Sono contento e spero che rientri il mister di cui abbiamo bisogno perchè oggi ho perso 5/6 anni di vita. Se alla fine finisce così è divertente, sul 3-1 meno. Siamo partiti un po’ timorosi. Abbiamo preso gol su calcio piazzato, poi nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa. Peccato per il secondo gol, abbiamo buttato via palla. Dopo siamo stati bravi a crederci e il secondo gol ci ha dato una mano. Cambi? Non si può dire. Eravamo tutto lo staff in panchina”.

Landucci ha quindi proseguito toccando diversi argomenti: “Meglio senza Allegri? Non è vero questo, era una battuta. Abbiamo fatto 4 gol. Facciamo sempre fatica a fare gol, ne abbiamo presi tre, ma ne abbiamo fatti quattro. Questo è l’importante. Quando vinci le cose sono sempre migliori. Morata è un giocatore forte, che ha giocato anche nel Real Madrid. Ha sempre dato dimostrazioni d’affetto e ci ha dato qualità e profondità. Sono convinto che col lavoro riusciremo a vincere anche questa sfida. È l’unico rimedio che abbiamo”.

CHIESA – “L’unica nota stonata è Chiesa. Federico ha avuto una distorsione al ginocchio e verrà valutato domani. Vedremo in questi giorni cosa si è fatto”.