Pagelle e tabellino di Roma-Juventus, match valido per la 2a giornata di ritorno del campionato di Serie A TIM 2021/22

ROMA

Rui Patricio 5,5: poco impegnato nel primo tempo, sul gol di Dybala non può fare molto altro se non applaudire. Anche sui gol non sembrava colpevole, però certo ne prende quattro…

Maitland-Niles 5,5: c’era tanta attesa per il suo esordio, il battesimo era di fuoco, è arrivato due giorni fa e gli va data qualsiasi attenuante. Chiesa è un brutto cliente, anche se non fa malissimo, ma poi esce pure. Un po’ timido, si limita a non fare danni, controllare, si propone poche volte in avanti e piazza qualche cross non bellissimo. Fa praticamente il terzino. Gli va dato un minimo di tempo.

Ibanez 5: tra i pochi in difficoltà nel primo tempo, Dybala non gli dà riferimenti, sbaglia qualche chiusura e rinvio. Per sua fortuna si fa male Chiesa e dalla sua parte arriva Kulusevski e può dormire più tranquillo. Ma poi ricrolla nel baratro, perde le misure, la bussola. E in marcatura nell’area continua ad avere diversi problemi, non incolpevole su 2-3.

Smalling 5,5: averlo al centro della difesa cambia parecchio, il reparto acquista più sicurezza. Kean non la vede praticamente mai, né di testa né a terra. ‘Azzoppa’ Chiesa, non lo fa apposta ma è anche quella una giocata che incide. Poi la Roma si spegne, la Juve non fa neanche niente di che e alla fine si perde anche lui.

Vina 5: anche lui lontanissimo parente, per sua fortuna, di quello visto contro Messias. Punta l’uomo, spesso lo supera, non è frenetico in difesa, è lucido. Questo nel primo tempo, perché nel secondo sparisce letteralmente dal campo.

Cristante 5,5: doveva giocare in difesa sulla carta, invece la Roma torna a quattro e lui nella sua posizione naturale, vertice basso a pulire palloni, dà tempi ed equilibrio. Gestisce e recupera diversi possessi. Prezioso. Nella ripresa cala, forse fisicamente.

Veretout 5: sicuro un’altra cosa rispetto a San Siro. Corre meglio, pressa bene i centrocampisti avversari, è una corsa utile per la squadra. Poi pennella tanti cross da corner pericolosissimi, da uno di questi nasce il gol di Abraham. Anche lui si inceppa completamente, da capire se fisicamente o mentalmente, o entrambi. Dal 78′ Perez 5,5: incide poco, ma ci prova.

Pellegrini 6: il suo rientro è fondamentale, lo ha dimostrato col Milan e oggi è lo stesso. La Roma con lui gioca meglio, questo è indubbio, il pallone viaggia con una qualità diversa. Gioca lontano dalla porta, ma è fondametale a ogni inizio di manovra. E poi quella pennellata, che però segna paradossalmente la fine della partita della Roma. Sparisce anche lui, ha sui piedi il pallone del 4-4, ma spara centrale. Un po’ di paura? Dal’87’ Mayoral sv

Mkhitaryan 6: più preciso rispetto alle ultime uscite, è nel vivo e gioca con qualità. È attento in costruzione, accompagna l’azione con manovra sulla trequarti. Poi anche fortunato sul 2-1. È tra quelli che esce meno dalla partita.

Felix 6,5: spesso impreciso, va a sbattere su qualche avversario, sbaglia la scelta, ma è sempre un pericolo quando ha campo. È tarantolato, prezioso perché allunga le maglie. E decisivo nel contropiede che regala la punizione di Pellegrini. Alla fine Mou ha avuto ragione. Una delle poche cose positive della serata.

Abraham 6: finalmente sta ingranando, fa quello per cui è stato preso a più di 40 milioni: incidere. Il vantaggio di testa è il suo, ma in generale fa i movimenti giusti, le sponde con i tempi corretti. Poi non gli arrivano più palloni e lui non fa molto per cercare di suonare la carica come fa di solito.

All.: Mourinho 4: tutto bello, bellissimo, per 70 minuti sembra una notte da sogno. Poi un blackout fonsechiano e la Roma subisce tre gol in sette minuti. Contro una Juve che non stava facendo praticamente niente, non aveva nerbo. Dopo il 3-1 la sua squadra si è fermata, completamente. Inconcepibile. La difesa a quattro sembrava dare solidità, poi però…