Serie A, dà forfait all’ultimo | UFFICIALE: è di nuovo positivo al Covid

C’è un forfait dell’ultimo secondo in una delle due partite di Serie A che andranno in scena tra poco: ufficiale, è di nuovo positivo al Covid

Manca pochissimo al fischio d’inizio di Roma-Juventus e Genoa-Spezia, le gare delle 18:30 di questa domenica di Serie A valida per il 21esimo turno di campionato. Arriva, però, all’ultimo brutte notizie per il ‘Grifone’. Il tecnico rossoblù, Andrij Shevchenko, sarà costretto a saltare il match con i liguri.

Il mister ucraino è risultato nuovamente positivo al Covid-19 4 giorni dopo il tampone negativo, come comunicato ufficialmente dal club. Era riuscito ad essere presente al match dell’Epifania appena tre giorni fa contro il Sassuolo. Ma a quanto pare il problema virus non è ancora del tutto superato. Non ci sarà, quindi, il confronto diretto in panchina con Thiago Motta.