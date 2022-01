Grifo in Serie A in prestito: l’azzurro via dalla Germania

Vincenzo Grifo potrebbe presto giocare in Serie A. Il calciatore del Friburgo nel mirino di un club italiano. Ecco i dettagli

Ha voglia di Italia e Serie A, Vincenzo Grifo. L’esterno d’attacco, nato in Germania a Pforzheim, da genitori italiani (madre leccese e padre agrigentino), è da tempo che spera di trovare un’opportunità nel nostro campionato.

A gennaio, il giocatore, entrato a far parte del giro della Nazionale di Roberto Mancini, potrebbe trasferirsi in Liguria. Come raccontato Sky Sport, Grifo sarebbe finito nel mirino della Sampdoria.

Calciomercato Sampdoria, idea prestito per Grifo

Ci sarebbero stati i primi contatti tra le parti: la volontà dei blucerchiati è quella di riuscire a mettere a segno un grande colpo. Al momento, la Sampdoria starebbe pensando di prender Grifo con la formula del prestito dal Friburgo.

Col club tedesco, il classe 1993 ha disputato 19 partite, 17 in Bundesliga e 2 in coppa, andando a segno per cinque volte (quattro in campionato, in cui ha realizzato anche sette assist). Uno sbarco in Serie A potrebbe aiutare Grifo a trovare più spazio in Nazionale.