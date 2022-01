Sguardo in Francia, il Milan sfida Bayern Monaco e Atletico Madrid

Il Milan monitora con attenzione il campionato francese: questa volta gli occhi sono puntati su un centrocampista, sfida a Bayern e Atletico

La Francia come terra di conquista per il Milan. Il campionato transalpino è tenuto sott’occhio dalla dirigenza rossonera, come dimostra la trattativa per Botman.

Maldini e Massara osservano con attenzione soprattutto giovani profili da mettere al servizio di Pioli e, se sono in scadenza di contratto, ancora meglio. Un identikit che si sposa alla perfezione con Warren Bondo del Nancy. Centrocampista di 18 anni, con l’accordo con il club transalpino che terminerà alla fine di questo campionato, è un nome seguito dal Milan già la scorsa estate.

L’interesse, come riferisce ‘footmercato.net’, non è scemato in questi mesi tanto che i rossoneri sono tra i club pronti ad acquistarlo anche a zero nelle prossime settimane. Per farlo dovranno però vincere una concorrenza non di poco conto: Bondo piace al Monaco, ma anche a big del calcio europeo come Bayern Monaco e Atletico Madrid.