Scelta fatta, no a Juventus e Liverpool: via dal Milan per il Barcellona

No a Juventus e Liverpool, sì al Barcellona: possibile trasferimento in Spagna per il calciatore del Milan

A caccia dell’occasione giusta. Mercato sempre più caratterizzato dalla necessità di salvaguardare i bilanci ed allora anche le big tengono d’occhio i possibili affari low cost.

Lo sono soprattutto i calciatori in scadenza di contratto e nel Milan ci sono due casi che attirano le attenzioni delle grandi del calcio europeo. Si tratta di Franck Kessie e Alessio Romagnoli, entrambi in scadenza a fine stagione e con il rinnovo ancora lontano. Per il centrocampista ivoriano la strada dell’addio sembra tracciata, mentre spiragli di conferma ci sono per il difensore anche se l’interessamento di altri club complica la trattativa. Tra questi ci sarebbe anche il Barcellona di Xavi. Il club blaugrana è tra quelli che deve prestare particolare attenzione al bilancio ed allora i parametri zero diventano una ghiotta opportunità. Secondo quanto riferisce ‘elnacional.cat’, tra il Barça e Romagnoli ci sarebbe una trattativa avanzata.

Calciomercato Milan, Romagnoli sceglie il Barcellona: trattativa avanzata

Il difensore rossonero è stato individuato come possibile rinforzo low cost per la retroguardia di Xavi che ha bisogno di volti nuovi. Un affare sul quale sta lavorando il suo agente, Mino Raiola che – stando a quanto riferisce il portale catalano – sarebbe anche stato al Camp Nou per negoziare l’affare.

Una trattativa che non è ancora giunta alla fase finale ma che dalla Spagna definiscono sulla giusta strada e indicano come altamente probabile una sua buona riuscita. Anche perché, riporta la stessa fonte, Romagnoli avrebbe espresso la sua preferenza per il Barcellona, mettendo i blaugrana anche davanti a Juventus e Liverpool, altre due compagini interessate al difensore. In ogni caso le prossime settimane risulteranno decisive per il futuro del difensore che è già libero di trattare con altri club per la prossima stagione.