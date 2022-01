Allarme Covid, tavolo di confronto tra Lega calcio e Governo

Prosegue l’alarme Covid in Serie A e non solo, le istituzioni preparano un tavolo di confronto tra Lega Calcio e Governo

La Serie A cerca una linea condivisa per gestire gli innumerevoli casi di positività al Covid. Ieri, se Juventus e Napoli sono scese in campo tra le polemiche, diversamente è andata per Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese. Quattro gare rinviate tutte per i focolai attivi nei club italiani.

Nelle ultime ore, quasi a sorpresa, riporta il ‘Corriere dello Sport’, si è arrivati alla convocazione di un tavolo di confronto tra Regioni, Esecutivo (Speranza, Gelmini e Vezzali) e autorità calcistiche che la federazione chiedeva ormai da quasi un anno e mezzo. Al centro del summit ci sarà ovviamente la gestione della pandemia nel mondo del pallone.

Serie A e allarme Covid, pronto il confronto tra Lega Calcio e Governo

Asl e istituzioni calcistiche si dovrebbero incontrare mercoledì 12 gennaio a Roma nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni. Ad annunciarlo è stata proprio la ministra degli Affari Regionali, Mariastella Gelmini. Asl e Lega Calcio, dal canto loro, sembrano sempre più distanti dopo il protocollo approvato ieri dalla Serie A. Il governo avrà il compito di mediare per trovare un’intesa tra le parti.

L’idea sarebbe quella di stabilire una regolamentazione uniforme e con criteri precisi per garantire la regolarità del campionato e la sicurezza di giocatori e appassionati. Novità importanti sono dunque attese la prossima settimana.