CMIT TV | Berruto: “Caos Covid in Serie A? Serve una linea condivisa”

Nel corso dell’ultima diretta sulla CMIT TV è intervenuto anche Mauro Berruto, che ha parlato della situazione pandemica nello sport

Nel post partita di Juventus-Napoli, c’è stato anche lo spazio di un grande ospite come Mauro Berruto: l’ex CT dell’Italvolley ha parlato dell’emergenza Covid-19 che attanaglia lo sport.

Oltre ad essere stato il CT della Nazionale italiana di pallavolo, Berrutto attualmente è il Responsabile Sport del Partito Democratico. Riguardo al caos Covid che sta tenendo banco in Serie A, ha dichiarato: “Serve una linea condivisa. Nessuno discute che in questo momento sia molto complicato trovarla, non voglio suonare pessimista, ma la logica ci dice che almeno per un mese, un mese e mezzo la situazione non migliorerà”.

Nel corso del suo intervento, Mauro Berruto è stato interpellato anche sulla questione Djokovic: “Non voglio neanche più scendere nel giudizio, voglio solo dire che non riesco a immaginare un modo peggiore di gestire questa situazione da parte di tutti i soggetti all’interno della vicenda”.