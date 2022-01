Niente Australian Open per Djokovic: visto annullato

Novak Djokovic non potrà partecipare agli Australian Open: le autorità locali hanno annullato il visto

Niente Australian Open per Novak Djokovic. Salvo nuovi clamorosi colpi di scena, il numero 1 del tennis mondiale dovrà saltare il primo appuntamento del 2022.

Questa la decisione cui si è arrivati dopo ore intense e un vero e proprio caso diplomati che ha coinvolto anche i governi australiani e il presidente serbo. Tutto nasce all’arrivo di Djokovic all’aeroporto di Tullamarine quando viene bloccato per un visto giudicato non regolare. Dopo sette ore, con il tennista sottoposto anche ad un interrogatorio, la decisione delle autorità. L’Australian Border Force ha, infatti, fatto sapere che “Djokovic non è riuscito a fornire prove adeguate per soddisfare i requisiti di ingresso in Australia: il suo visto è stato annullato”. La vicenda difficilmente finirà così con il numero 1 dell’ATP che potrebbe presentare ricorso per disputare il torneo.