Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto alla CMIT TV commentando le gare Milan-Roma e Juventus-Napoli: le sue parole

Milan-Roma e Juventus-Napoli hanno chiuso la 20esima giornata di Serie A. I due big sono terminati rispettivamente con una vittoria e un pareggio. Giallorossi asfaltati dai rossoneri 3-1, con animi accesi durante e dopo la gara. Un punto a testa, invece, per bianconeri e partenopei. Chiesa ha risposto nel secondo tempo al gol di Mertens.

Il giornalista e collega Fabrizio Biasin ha detto la sua riguardo le gare in questione alla nostra CMIT TV: “Il Milan ha giocato una gran partita, agevolata da una Roma inesistente. Oggi non mi è piaciuta per niente, soprattutto nell’atteggiamento iniziale. I rossoneri invece hanno strameritato”.

JUVE-NAPOLI: “Il Napoli a me è piaciuto a Torino contro una Juventus che mi immaginavo un po’ più combattiva, per me è stata una delusione stasera”.

ANCORA SULLA JUVENTUS: “Per me è sbagliata la costruzione del centrocampo. Non c’è incastro, non riesco a trovare una chiave in quel reparto”.

SQUADRA DEL GIORNO: “Per me è il Venezia. Non aveva tre quarti di rosa e ha vinto la sua partita”.