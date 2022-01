Roma, bufera Villar-Jesus sui social: “Non dite caz…”

Polemica social in casa Roma che riguarda un obiettivo anche dell’Inter e un difensore del Napoli: cosa è successo tra il giocatore e i tifosi

Non è un momento totalmente tranquillo in casa Roma. Ieri sera è arrivata l’ennesima batosta in un big match, stavolta contro il Milan a ‘San Siro’. I rossoneri hanno vinto 3-1 e sbagliato un rigore nel recupero, anche se Mourinho è andato giù pesantissimo contro l’arbitro Chiffi nel postpartita.

Il rigore fischiato ad Abraham, la trattenuta di Tonali su Zaniolo e non solo. Il tecnico portoghese è stato un fiume in piena sia con il direttore di gara che con il Var Aureliano (designato per Inter-Lazio). Nel frattempo Tiago Pinto sta lavorando sul calciomercato, già ieri aveva confessato la chiusura per Maitland-Niles, che nel frattempo è diventato ufficiale. Il contratto dell’inglese è stato depositato in Lega, ha fatto le visite mediche a Londra ed è sbarcato anche nella capitale. Nella speranza di essere a disposizione già per la sfida di domenica contro la Juventus, anche se non sarà semplice per questioni meramente burocratiche. A centrocampo, invece, si avvicina l’arrivo di Sergio Oliveira.

Roma, polemica Villar sui social per colpa di… Jesus

Il portoghese può arrivare proprio in quel reparto dove Mourinho ha tagliato il maggior numero di giocatori, avendo difficoltà nonostante i giocatori in rosa. Da Diawara a Darboe e ovviamente Gonzalo Villar. Lo spagnolo è stato tra i più esclusi dallo Special One in questa stagione, spesso e volentieri mandato in tribuna, avendo giocato pochissimi minuti. Per caratteristiche è lontano dal tipo di centrocampista che piace a Mourinho, per questo una cessione resta lo scenario più probabile. In Spagna lo seguono in tanti, ma anche l’Inter è sulle sue tracce. Villar in questi mesi non ha nascosto la sofferenza per la situazione (e poi per il Covid), anche sui social dove ogni tanto si è lasciato andare a qualche battibecco con i tifosi.

Come l’ultimo di poche ore fa. Su Instagram, l’ex Elche ha commentato una foto di Juan Jesus, un pensiero dopo Juventus-Napoli. “Che felicità vederti così hermanito”, il messaggio all’ex compagno brasiliano ora protagonista con Spalletti dopo due anni in cui alla Roma è stato ai margini della rosa. “Ti ringrazio, ma ora si vede l’incapacità di certe persone“, la risposta di Juan Jesus. Uno scambio di battute che non è piaciuto affatto a tanti tifosi giallorossi. Che su Twitter si sono scagliati contro Villar, per loro irrispettoso nei confronti del suo attuale club. “Non dite ca**ate, ho solo scritto che ero contento di vedere felice un ex compagno con cui avevo un buon rapporto. Basta inventare cose”, ha sbottato invece lo spagnolo salvo poi cancellare il tweet. La situazione resta non proprio serena, con l’Inter che continua a osservare interessata.