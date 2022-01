Intervenuto alla CMIT TV il rappresentante per l’Italia dell’attaccante svela: “E’ stato vicino all’Inter”

Vicino all’Inter, apertura al Napoli, ma per ora nulla di concreto. E’ questo in sintesi l’intervento alla CMIT TV di Francesco Miniero, dell’agenzia Muy Manero che rappresenta in Italia gli interessi di Steven Bergwijn.

L’esterno offensivo olandese è attualmente in forza al Tottenham ma non sta trovando molto spazio dall’arrivo di Conte sulla panchina degli Spurs. Pochi gli scampoli di match concessi dall’ex allenatore dell’Inter al 24enne che è stato in passato molto vicino a vestire la maglia nerazzurra. Lo ha rivelato Miniero, che cura anche gli interessi in Italia di Botman, intervenuto alla CMITV: “Bergwijn è stato vicinissimo all’Inter, ma poi in estate è andato via Spalletti. Se fosse arrivato un tecnico che giocava con il 4-2-3-1 o il 4-3-3 sarebbe arrivato in nerazzurro”.

Calciomercato Inter, agente Bergwijn: “Napoli? Un onore”

Per quanto riguarda l’interesse del Napoli, invece dice: “Vederlo a Napoli sarebbe un onore, ma non c’è davvero nulla”. Capitolo a parte per Guus Til, centrocampista in prestito allo Spartak: “Quando era all’Az piaceva molto ad un club italiano, che poi si è qualificato in Champions e voleva giocatori più pronti. Dal 1° febbraio ci lavorerò su per lui, perché è ancora in prestito dallo Spartak, credo che in Italia possa fare molto bene”.