FOTO CM.IT | Calciomercato Roma, Maitland-Niles è sbarcato a Ciampino

Maitland-Niles è sbarcato a Roma in questi minuti: già ufficiale il suo passaggio in giallorosso

Jose Mourinho potrà presto abbracciare, almeno metaforicamente, il suo primo rinforzo invernale. Si tratta di Ainsley Maitland-Niles, esterno di proprietà dell’Arsenal che andrà a rinforzare la fascia destra, che presenta il solo Karsdorp. Reynolds andrà via e per questo Pinto ha acquisito il giocatore inglese.

Nei giorni scorsi si è chiusa la trattativa tra Arsenal e Roma, dopo un iniziale stand-by a causa del mancato accordo su formula e cifre. Alla fine l’affare si è sbloccato e addirittura Maitland-Niles si è trasferito in giallorosso in prestito oneroso (circa 1 milione) ma secco. Dunque la Roma non si è impegnata anche per la prossima stagione, poi se il calciatore classe ’97 convincerà tutti ovviamente sarà tutto di guadagnato. Un paio di giorni fa l’esterno ha completato le visite mediche a Londra, oggi invece è sbarcato nel pomeriggio – intorno alle 16.15 – all’aeroporto di Ciampino, accompagnato dalla fidanzata. Dieci minuti dopo il suo primo contatto con la stampa e la città, i pollici alti per gli scatti di rito e poi via a Trigoria.

Calciomercato, Maitland-Niles è arrivato a Roma. Ora il centrocampista

Maitland-Niles cercava un’avventura per rilanciarsi, con l’Arsenal ha giocato poco e già in estate aveva chiesto la cessione, anche pubblicamente con una story per certi versi simpatica su Instagram. Una richiesta spassionata al club: “Voglio solo andare dove sono voluto e dove posso giocare”. Mourinho lo aspetta, da mesi chiede rinforzi a Pinto e i Friedkin, che avranno ancora da fare. Il prossimo rinforzo dovrà essere un centrocampista, che può essere Sergio Oliveira del Porto. Intanto la Roma si è assicurata un giocatore, il cui contratto è stato già depositato ed è quindi ufficiale, molto duttile in grado di giocare sia da terzino che da esterno a tutta fascia, o anche addirittura in mezzo al campo. Si attendono ora solo i comunicati ufficiali.