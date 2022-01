Calciomercato Roma, ora è UFFICIALE | Primo rinforzo per Mourinho

La Roma consegna il primo rinforzo a José Mourinho, ora è ufficiale: depositato il contratto in Lega Calcio

I giallorossi battono il primo colpo sul mercato: arriva Ainsley Maitland-Niles in prestito dall’Arsenal.

La Roma in mattinata ha depositato il contratto dell’inglese in Lega Calcio ed il trasferimento è, quindi, ufficiale. Nei giorni scorsi su Calciomercato.it vi abbiamo rivelato cifre e dettagli dell’operazione. Il primo rinforzo per José Mourinho in questo mercato estivo arriva dalla Premier League.