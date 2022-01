Calciomercato Inter, Zhang a Milano | Si sblocca la trattativa

Nella giornata di oggi Steven Zhang arriverà a Milano, cambia il futuro dell’Inter: la trattativa potrebbe subire un’accelerazione

Arrivano buone notizie per i tifosi nerazzurri, che attendono di sapere quale sarà il destino della propria società: oggi può essere una giornata chiave.

Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, nella giornata di oggi è atteso a Milano Steven Zhang. Il presidente dell’Inter, dopo il viaggio negli Stati Uniti, passerà dall’Italia per seguire i nerazzurri e coglierà l’occasione per dare l’accelerata ad alcune trattative. Buone notizie per Beppe Marotta: si sblocca il rinnovo.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Super green pass e obbligo vaccinale per i giocatori: ecco cosa sta succedendo

Calciomercato Inter, Zhang a Milano | Si sblocca il rinnovo di Brozovic

L’arrivo di Steven Zhang a Milano può essere molto importante per un duplice motivo. Il primo riguarda il rinnovo di Marcelo Brozoviz: al presidente nerazzurro spetta l’ultima parola per ratificare il prolungamento del contratto di una delle colonne portanti dell’undici di Simone Inzaghi. La seconda, invece, riguarda il calciomercato.

In questi giorni, infatti, è presente in Italia anche l’agente di Julian Alvarez. Come raccontato su Calciomercato.it, l’attaccante argentino piace molto a Inter e Juventus. L’arrivo del presidente potrebbe essere una buona occasione, quindi, anche per imbastire un’operazione in prospettiva per il reparto offensivo dei nerazzurri. Insomma, Zhang arriva a Milano per mettere le radici e edificare l’Inter del futuro.