Caos in Serie A, spunta il documento: rischio 0-3 a tavolino

Dopo il caos di ieri si attendono le decisioni del Giudice Sportivo della Serie A. Rischio concreto di sconfitta a tavolino: spunta il documento

Si è conclusa tra partite non disputate e le solite polemiche la prima giornata di Serie A del 2022. L’emergenza Covid ha quasi dimezzato le gare in programma ieri, con la Lega Serie A che è subito corsa ai ripari approvando un nuovo protocollo per il prosieguo del campionato.

“Siamo in uno scenario di confusione, abbiamo dei rinvii, delle prese di posizione di ASL che decidono e assistiamo a cose anomale come quella del Verona che va a La Spezia con dieci positivi. Ci sono dei protocolli da mettere in pratica e poi ci sono le ASL, dal momento in cui possono decidere autonomamente ci sono situazioni diverse e il campionato ne risente”. Prima di Bologna–Inter, uno dei quattro match non disputati, Beppe Marotta ha commentato così il caos di ieri. Al Dall’Ara, infatti, si sono ripetute ancora una volta le scene viste per Juventus–Napoli della passata stagione e Udinese–Salernitana: una squadra in campo e l’altra che non si presenta perché bloccata dall’ASL territoriale. Un altro caso è quello di Juve-Napoli, con Rrahmani, Zielinski e Lobotka regolarmente in campo nonostante l’intervento dell’ASL Napoli 2 sui tre azzurri sprovvisti di Super Green Pass. Uno di questi casi, però, rischia stavolta di concludersi con il 3-0 a tavolino.

Bologna-Inter, giallo distinta: rossoblù a rischio ko a tavolino | I dettagli

Per Bologna-Inter spunta il ‘giallo’ distinta. Secondo quanto riportato da ‘gazzetta.it’, infatti, la distinta dei rossoblù, documento che i club compilano on-line su un’area extranet della Lega Serie A, era stata già caricata dagli emiliani la sera precedente, prima dello stop da parte dell’ASL.

La squadra di Mihajlovic non si è poi presentata, ma la distante rimane, è diventata ufficiale il giorno del match, e il rischio concreto per il Bologna è la sconfitta per 3-0 a tavolino. Si attendono ora le decisioni del Giudice Sportivo.