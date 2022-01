Milan-Roma, cori contro Ibrahimovic: Mourinho reagisce

Nel corso del big match tra Milan e Roma a San Siro dei cori contro Ibrahimovic hanno provocato la reazione di Jose Mourinho in campo

Milan-Roma ha rispettato le aspettative. Il primo big match della 20esima giornata di Serie A è stato caratterizzato da una grande dose di adrenalina, come hanno dimostrato alcuni episodi particolari avvenuti in campo. Uno ha riguardato anche i tifosi giallorossi ospiti. Nel finale sono arrivati dagli spalti dei cori contro Zlatan Ibrahimovic.

Questo ha suscitato la reazione di Jose Mourinho. Lo Special One ha chiesto, infatti, al settore ospiti di interrompere il coro. A seguito del segnale del loro allenatore, i sostenitori capitolini hanno smesso.

Milan-Roma, i tifosi prendono di mira Ibrahimovic: Mourinho li invita a smettere

Un bel gesto da parte del pubblico, che alleggerisce l’iniziale errore e dimostra la piena fiducia e stima nei confronti del mister portoghese. Il risultato, però, non sorride alla Roma, asfaltata 3-1 dal Milan con i gol di Giroud (su rigore), Junior Messias e Leao. Oltre al danno anche la beffa: lo Special One sarà costretto a rinunciare a due titolari come Mancini e Karsdorp, entrambi espulsi per doppia ammonizione, niente di meno che contro la Juventus domenica.