Juve-Napoli, le formazioni UFFICIALI: la decisione sugli azzurri in quarantena

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli: Allegri lascia in panchina Dybala, decisione a sorpresa per gli azzurri

Ora non ci sono più dubbi: saranno regolarmente in campo i tre calciatori del Napoli messi in quarantena dell’ASL 2 partenopea.

Rrhamani, Lobotka e Zielinski compaiono nella formazione ufficiale della squadra azzurra per la sfida di questa sera con la Juventus. Spalletti (rimasto a casa perché positivo) potrà contare sui tre calciatori, ma resta l’emergenza con una panchina imbottita di calciatori della Primavera. Nella Juventus, invece, confermata la panchina per Dybala con Allegri che schiera dal primo minuto in avanti Morata affiancato da Bernardeschi e Chiesa. In difesa Rugani al fianco di de Ligt.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli:

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Bernardeschi

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens