Calciomercato Juventus, Conte lo vuole ad ogni costo | Paratici disperato

Al centro delle cronache nei giorni scorsi per l’intreccio Icardi-Morata, il calciomercato Juventus è pronto a scaldarsi anche negli altri reparti

Dopo aver chiuso il 2021 con due vittorie consecutive che hanno ridotto a quattro i punti di svantaggio dal quarto posto occupato dall’Atalanta, la Juventus farà il suo ingresso nel nuovo anno con due big match contro Napoli e Roma. Gare importanti, da affrontare senza le distrazioni del calciomercato che, tuttavia, resterà un tema molto caldo nelle prossime settimane.

Archiviato, almeno al momento, il capitolo Morata, la dirigenza bianconera si è attestata in una posizione d’attesa, pronta a cogliere eventuali occasioni che siano in linea con le esigenze di bilancio. Se a breve gittata le priorità sembrano legate soprattutto alle situazioni in uscita a centrocampo e in attacco, sul lungo periodo i radar sono orientati anche sul reparto difensivo. Tra necessità di ringiovanire ed eventuali offerte irrinunciabili per de Ligt, Cherubini si sta già guardando attorno per la prossima estate.

Calciomercato Juventus, Paratici e Conte ossessionati da Rudiger

Tra i tanti profili studiati, uno di quelli che maggiormente stuzzica gli uomini mercato della Juve è senza dubbio quella di Toni Rudiger. In scadenza di contratto con il Chelsea, il difensore tedesco non ha ancora trovato un’intesa con i Blues e chiede un ingaggio superiore ai 10 milioni per il rinnovo. Letteralmente rinato sotto la guida di Thomas Tuchel, l’ex romanista potrebbe tornare in Serie A dopo cinque anni, ma la strada è tutto fuorché in discesa. Barcellona, Bayern Monaco, Psg, Real Madrid e Tottenham sono già da mesi sulle tracce del calciatore. Per quanto riguarda gli Spurs, le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra parlano di un pressing da parte di Fabio Paratici.

Secondo ‘Football Insider’, l’ex Juve sarebbe in contatto costante con l’entourage del ventottenne berlinese. Attraverso telefonate quasi quotidiane, il dirigente del Tottenham sta tentando di convincere Rudiger a ricongiungersi con Antonio Conte, puntando proprio sulla ferma convinzione del tecnico salentino di tornare a lavorare con lui dopo la stagione 2017/18, in cui collezionò 45 presenze, 3 gol e 2 assist.