Juventus-Napoli, UFFICIALE: è guarito dal Covid

Juventus-Napoli, arriva il comunicato ufficiale: guarito dal Covid, già da stasera sarà in gruppo con la squadra

In una vigilia di incertezza generale per quanto riguarda la situazione Covid, le poche certezze sembrano arrivare dalla super sfida in programma domani tra Juventus e Napoli. Gli azzurri sono partiti per Torino e la partita in programma domani sera, al 99% si disputerà regolarmente. L’Asl di Napoli non ha infatti bloccato la squadra e ha permesso la partenza.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, scambio con Kean: affare impossibile per la Juventus

Nel frattempo però, in casa Juventus arriva la notizia della guarigione di Arthur. Il brasiliano, che era positivo, è infatti risultato negativo ad un tampone ed è dunque guarito, come sottolineato dal comunicato ufficiale della società bianconera.

“Arthur ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra questa sera presso il JTC”.