Colpo di scena Insigne: saluta il Napoli già a gennaio

Lorenzo Insigne ha raggiunto l’accordo col Toronto per la prossima stagione, ma in casa Napoli potrebbe esserci un ribaltone: addio immediato

È stato un amore grande, quello tra Lorenzo Insigne ed il Napoli: uno ‘scugnizzo’ divenuto stella e capitano del club che rappresenta una delle città più passionali d’Italia. Un amore che, però, è giunto al capolinea.

Nella giornata di ieri, il numero ’10’ della Nazionale ha limato gli ultimi dettagli e ha firmato il contratto con il Toronto. Come raccontato nelle ultime settimane su Calciomercato.it, l’offerta dei canadesi per Insigne è stratosferica. I colpi di scena, però, potrebbero non essere finiti qui: secondo quanto riferito da ‘Repubblica’, il Napoli sarebbe entrato nell’ordine di idee di salutarsi subito e avrebbe fissato a 10 milioni il prezzo per l’addio immediato. Non è da escludere, quindi, che Insigne vada a Toronto già nel mercato di gennaio.

Calciomercato Napoli, Insigne il canadese | A Toronto già a gennaio

Anche sulle colonne de ‘Il Mattino’ si rilancia la possibilità che Lorenzo Insigne lasci subito il capoluogo campano. Quando finisce un amore, a volte, la separazione può essere drastica e immediata. Un addio del capitano già nel mercato di gennaio, poi, permetterebbe al Napoli di iniziare subito il nuovo corso in attacco. Dopo che il rinnovo non è stato trovato, De Laurentiis è rimasto fermo sulle sue posizioni, Luciano Spalletti potrebbe vedere il suo attacco cambiare faccia.