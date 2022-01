Calciomercato Napoli, Insigne in MLS | E’ arrivata la firma

Insigne lascerà il Napoli alla fine di questa stagione e a parametro zero visto che il suo contratto scade a giugno. Nel suo futuro ci sarà il Toronto

E’ tutto fatto per Insigne al Toronto. Il futuro del capitano del Napoli, in scadenza di contratto a giugno, sarà dunque in Canada, nella Major League Soccer.

Il classe ’91 di Frattamaggiore ha firmato il contratto che legherà al club canadese fino a giugno 2027. Firma che, come testimonia il video di ‘Repubblica.it’, è arrivata nel tardo pomeriggio in una stanza dell’Hotel St.Regis di Roma, a due passi dalla stazione Termini. Al tavolo con lui la moglie Jenny, l’agente Vincenzo Pisacane, l’intermediario Andrea D’Amico e ovviamente i rappresentanti del Toronto, in trattativa avanzata anche con Domenico Criscito (il suo agente è lo stesso D’Amico) del Genoa.

Calciomercato Napoli, Toronto ‘pazzo’ di Insigne: super contratto

Insigne andrà a guadagnare 10 milioni di euro netti a stagione più 6 di bonus per gol e assist, con la società canadese che gli garantirà anche casa, villa e scuola per i figli. L’avventura comincerà a fine stagione, dopo una carriera – fatta eccezione per le esperienze in prestito, le più significative con Zeman a Foggia e Pescara – trascorsa in azzurro.