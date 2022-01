Calciomercato Milan, nuova proposta | Ritorno di fiamma improvviso

Calciomercato Milan, tra i nomi accostati ai rossoneri rispunta un vecchio obiettivo del Diavolo: la proposta che stuzzica Maldini

Il Milan si prepara a un mese di gennaio molto importante, dove le sfide con Roma e Juventus, tra le altre, diranno molto delle prospettive stagionali dei rossoneri.

Per la squadra di Pioli, ci sono responsi importanti che possono arrivare non soltanto dal campo, ma anche dal calciomercato. La dirigenza rossonera è al lavoro per regalare al tecnico rinforzi adeguati per la lotta scudetto. L’attenzione si rivolge, in maniera prioritaria, sulla difesa, dove l’infortunio a lungo termine di Simon Kjaer impone un acquisto. Numerose le piste che Maldini, Massara e i loro collaboratori stanno valutando. Con un ritorno di fiamma che spunta in queste ore.

Calciomercato Milan, rispunta Yerry Mina: il borsino sui difensori

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, al Milan sarebbe stato proposto un vecchio pallino, ossia Yerry Mina. Il colombiano, 27 anni, è uno dei tanti giocatori che in questo mese di gennaio potrebbe lasciare l’Everton. Già in passato i rossoneri ci avevano fatto un pensiero, così come altre squadre di Serie A. Ora il giocatore, il cui contratto con i ‘Toffees’ è in scadenza nel 2023, sarebbe piuttosto interessato a trasferirsi in Italia.

Il Milan, al momento, non avrebbe ancora fatto mosse ufficiali in tal senso, il profilo del colombiano è ancora oggetto di valutazione. Il preferito rimane Sven Botman del Lille, per il quale però il problema rimane sempre l’elevata valutazione dei francesi. Il mese di gennaio è lungo, restano nel mirino anche altri nomi, come quello di Diallo del Psg.