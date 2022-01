Calciomercato Inter, colpo e addio | Nuova firma in difesa

Onana potrebbe non essere l’unico colpo messo a segno dall’Inter in vista della prossima stagione: nuova firma in difesa

L’apertura del mercato di gennaio porta con sé anche la possibilità di ingaggiare quei giocatori il cui contratto scade al termine della stagione: i famosi parametri zero.

Uno specialista del settore, in questo senso, è Beppe Marotta. L’ad nerazzurro ha già messo a segno il primo colpo: nella giornata di ieri, infatti, Onana ha svolto le visite mediche con l’Inter e nella prossima stagione sarà l’alternativa a Samir Handanovic. Il portiere africano, però, potrebbe non essere l’ultimo colpo a zero dell’accoppiata Marotta-Ausilio: destino incrociato per due difensori.

Calciomercato Inter, Ginter pronto a firmare | De Vrij potrebbe partire

Nel corso dell’ultima live della CMIT TV, Fabio Bergomi ha annunciato che dopo Onana sarà Ginter il prossimo colpo dell’Inter. Il Borussia Moenchengladbach ha già annunciato ufficialmente che il difensore, e anche Denis Zakaria, lascerà il club al termine della stagione. Nell’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’ è arrivata la conferma: al momento, infatti, l’offerta dell’Inter sarebbe quella più allettante per Ginter.

L’arrivo del centrale tedesco, però, potrebbe celare anche un addio. Le trattative con Mino Raiola per il rinnovo di Stefan de Vrij presenta delle difficoltà e l’olandese potrebbe essere ceduto in estate. Per caratteristiche, Ginter viene considerato il sostituto ideale dell’ex Lazio e potrebbe prendere il suo posto nella difesa di Simone Inzaghi. Le alternative, in difesa, restano quelle di Rudiger e Luiz Felipe: in questo senso, il brasiliano viene considerato decisamente più raggiungibile. Il prossimo colpo a zero di Marotta, però, potrebbe essere Ginter.