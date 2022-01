Morata-Barcellona, parla Xavi | L’annuncio in conferenza

Xavi è intervenuto in conferenza stampa: le sue parole sull’obiettivo Morata dopo le ultime indiscrezioni di calciomercato. Tutti gli aggiornamenti

Sono giorni caldissimi in casa Juventus soprattutto sul fronte attaccanti. A tenere banco è il futuro di Alvaro Morata e il suo possibile trasferimento al Barcellona.

Come raccontato da Calciomercato.it, il Barcellona vuole Morata e il giocatore, dal canto suo, vuole il club blaugrana ma l’operazione sarebbe frenata dalla volontà della Juventus. Senza contare poi l’Atletico Madrid, proprietario del cartellino dello spagnolo. Ieri ci sarebbe stato un confronto alla Continassa con Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera: il giocatore, stando alle ultime indiscrezioni, va verso la permanenza alla Juve. Nel frattempo, in conferenza stampa, Xavi ha parlato così dell’obiettivo Morata: “Meglio parlare di quelli che abbiamo e di chi possiamo ingaggiare. Morata e Haaland sono grandi giocatori ma non sono di nostra proprietà. Se Morata firma per il Barça, rispondo io”. Parole di circostanza forse dettate anche dalle ultime voci. Si complica l’arrivo di Morata al Barcellona.

Calciomercato, l’annuncio di Xavi su Morata: le ultime

Non solo Morata. Il tecnico dei catalani è infatti tornato a parlare anche della situazione di Ousmane Dembele: “Sto aspettando che faccia uno sforzo. Sono sicuro che questo è il miglior progetto sportivo per lui. Da nessuna parte sarà felice come al Barça. Vediamo cosa deciderà”. Xavi spinge per la firma del rinnovo dell’esterno francese, che è però tentato dalla Juventus e dalle big europee. Anche i bianconeri sono in prima fila per il suo eventuale trasferimento a parametro zero.

Infine, sul mercato l’allenatore si è espresso così: “Sto con il presidente Laporta, sono molto ottimista. Mi piace che sia positivo e le sue ambizioni. Sono contento di lui. Stiamo lavorando molto bene e vicini all’obiettivo di rientrare nella zona Champions League. La situazione è difficile e stiamo lavorando duramente a tutti i livelli per riportare il Barça dove merita. Siamo sulla buona strada”.