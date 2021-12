CM.IT | Juventus-Tottenham, primi contatti con Lo Celso: c’è l’apertura

La Juventus cerca rinforzi anche a centrocampo e l’ultimo nome è quello di Giovani Lo Celso, argentino del Tottenham di Paratici

Sono giorni di fermento in casa Juventus, dove la questione attaccante in questo momento è diventata di grandissima attualità, ma non è l’unica a interessare gli uomini mercato bianconeri. Il futuro di Alvaro Morata intanto si fa sempre più nebuloso dopo che il Barcellona è piombato su di lui.

In questo caso i bianconeri dovranno necessariamente acquistare un sostituto e da giorni circolano diversi nomi, da Aubameyang a Scamacca passando per Icardi e Depay, oltre al belga del Liverpool Origi. Ma Allegri vorrebbe anche qualche puntello a centrocampo, anche se servirebbero diverse cessioni, vedi Ramsey e Arthur. La Juventus ha acceso però i radar verso Londra, sponda Tottenham, dove c’è l’ex Fabio Paratici ovviamente attentissimo a quello che succede in Serie A. Come raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, sono andati in scena i primi approcci tra il club bianconero e Giovani Lo Celso.

CM.IT | Juventus-Lo Celso, primi approcci: il giocatore dice sì al prestito

Il centrocampista argentino sta vivendo una stagione non esaltante a Londra, nella prima parte di stagione ha giocato a intermittenza e ora è alle prese con qualche infortunio. Si tratta comunque di un giocatore forte, che abbina quantità e qualità, giovane ma con una lunga esperienza tra club e nazionale, dove è compagno di Paulo Dybala. Lo Celso gradisce l’opzione Juventus e la possibilità di giocare in Serie A, sarebbe pronto anche ad accettare un trasferimento in prestito. Sul centrocampista argentino, 25 anni, non c’è però solo la Vecchia Signora, per cui saranno da seguire gli sviluppi. Lo Celso, ex PSG e Betis, ha un contratto fino al 2025 firmato dopo il riscatto da parte degli Spurs, con cui l’argentino è già alla terza stagione. Intanto oggi sui giornali si è tornato a parlare anche di Kulusevski proprio in chiave Tottenham.