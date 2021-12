Calciomercato Juventus, scambio col grande ex: addio Kulusevski

Trattative febbrili in casa Juventus in entrata e in uscita, Paratici torna all’assalto e vuole un bianconero al Tottenham con lo scambio

Ultime ore di 2021 e prime ore di 2022 già estremamente calde sul mercato per la Juventus. I bianconeri si preannunciavano già come una delle società più attive nella finestra di trattative di gennaio, dalle parti di Torino si preparano movimenti importanti dopo le ultime notizie.

Calciomercato.it ha confermato le indiscrezioni circolate sull’interesse del Barcellona per Morata, con l’attaccante che a sua volta gradirebbe i blaugrana. La Juventus, dunque, deve muoversi più che mai alla ricerca di un attaccante, ma non è l’unico fronte degno di attenzione per Cherubini e il suo staff. Come noto, la dirigenza pensa, per finanziare operazioni in entrata, anche a qualche uscita importante. Tra i possibili acquirenti per i profili ‘sacrificabili’, c’è, e anche questo è cosa nota, il Tottenham di Fabio Paratici.

Calciomercato Juventus, Kulusevski nel mirino di Paratici | La proposta

Non è un mistero che al ds degli ‘Spurs’ e all’altro grande ex Antonio Conte piaccia molto Dejan Kulusevski. Lo svedese, del resto, era stato una delle operazioni più importanti del Paratici juventino, due anni fa, proprio di questi tempi. Una stima tecnica nelle qualità dell’esterno offensivo che è rimasta e che fa sì che da Londra arrivi una spinta forte per metterlo a disposizione dell’allenatore.

La ‘Gazzetta dello Sport’ fa il punto della situazione. La Juventus vorrebbe ricavare dal suo addio circa 35 milioni di euro, Paratici è convinto di poter strappare una cifra di poco inferiore ai 30 milioni. Per abbassare ulteriormente l’esborso cash, potrebbero essere inserite delle contropartite. Un nome che potrebbe essere proposto è quello di Giovanni Lo Celso. L’ex Psg ha qualità per giocare nella metà campo offensiva, da capire se la Juventus possa essere interessata. Il possibile scambio tra Kulusevski e Lo Celso era stato già anticipato da Calciomercatonews.com. In alternativa, sul piatto Paratici potrebbe mettere Ndombelé, vecchio pallino bianconero, che non pare rientrare nelle grazie di Conte.