Calciomercato, rischio Milan | ‘Regalo’ per Ancelotti: ritorno di fiamma

I destini di Carlo Ancelotti e del Milan potrebbero incrociarsi nuovamente nella sessione estiva di calciomercato. Tra le fila dei rossoneri c’è un big che fa gola

Il Milan al rientro dalla sosta sarà chiamato a dare immediatamente un segnale di forza in un big match, per provare ad insidiare il primato in classifica dei rivali dell’Inter. La lotta scudetto è quindi ancora apertissima, così come la Liga in Spagna, dove conduce il Real Madrid ormai da diverso tempo, ma nelle ultime uscite il rendimento è andato calando.

La squadra di Ancelotti domenica pomeriggio nella prima del 2022 ha perso contro il Getafe riaccendendo le speranze della concorrenza, e lanciando segnali indiretti anche per ciò che concerne il calciomercato del futuro.

Calciomercato Milan, ad Ancelotti serve un terzino di spinta: torna di moda Theo Hernandez?

Il punto debole della fortissima rosa del Real sembra essere la fascia sinistra, dove Mendy non sta riproponendo il rendimento offerto con Zidane, e Marcelo è ormai a fine corsa. Il brasiliano infatti sarà parte del ricambio generazionale in estate, anche se proprio contro il Getafe, Ancelotti lo ha richiamato in causa inserendolo all’intervallo proprio al posto del collega francese. L’allenatore italiano quindi nel post-partita ha spiegato che Marcelo ‘dà più soluzioni offensive’.

Al contempo però il mancino brasiliano è al tramonto della sua lunga militanza a Madrid, e dunque in estate Florentino Perez dovrebbe tornare di forza sul mercato per andare ad inserire in organico un nuovo terzino sinistro che possa rappresentare il presente ed anche il futuro ai massimi livelli. Nell’ottica di acquistare un terzino sinistro di spinta, in estate quindi potrebbe arrivare un nuovo tentativo di riportare Theo Hernandez al Real Madrid, come ‘regalo Liga’ per Ancelotti qualora dovesse vincere il campionato. Al netto del PSG inoltre, sul finale del 2021 si è registrato anche il tentativo del Chelsea, ma come evidenziato da Calciomercato.it il muro resta altissimo. Il Milan infatti non ha alcuna intenzione di privarsi di Hernandez, e non prende in considerazioni proposte se non superiori almeno ai 60 milioni di euro vista anche la volontà del calciatore di restare.

Ancelotti col suo Real intanto è impegnato in una stagione che rischia di essere fondamentale, vista la voglia dei ‘blancos’ di tornare presto a vincere, e con una Liga in più sul petto non è da escludere che il Madrid possa ripensare al figliol prodigo in estate.