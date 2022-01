Milan senza più speranze: ha l’accordo con il Newcastle

Le speranze del Milan potrebbero essersi già spente del tutto, il giocatore ha trovato l’accordo con il Newcastle per la prossima stagione

L’arrivo del 2022 ha un significato ancora più profondo per il mondo del calcio: da oggi, infatti, i giocatori in scadenza di contratto sono liberi di accordarsi con altri club.

Una circostanza che riguarda da vicino diversi club di Serie A, ma in particolare il Milan. Nella scorsa stagione, a parametro zero, sono stati Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma a salutare e quest’anno la stessa strada potrebbe essere percorsa da Kessié. Dalla Spagna, intanto, arrivano importanti novità: accordo trovato con il Newcastle per la prossima stagione.

Calciomercato Milan, Isco si allontana | Accordo con il Newcastle

Non c’è solo il mercato in uscita in casa Milan, con Kessie che continua a preoccupare e ad essere sempre più lontano dal capoluogo lombardo col passare dei giorni. Uno dei giocatori maggiormente seguiti dalla dirigenza rossonera in vista della prossima stagione è Isco: un diamante che si appresta a ‘cadere’ dalle tasche del Real Madrid, per accasarsi in un nuovo club. Il trequartista spagnolo, tutto tecnica e fantasia, potrebbe avere già il destino segnato.

Secondo quanto riportato da ‘El Nacional.cat’, Isco avrebbe già trovato un accordo con il Newcastle per la prossima stagione. Lo spagnolo non dovrebbe percorrere, quindi, il tragitto già affrontato da Theo Hernandez e Brahim Diaz in passato. Proprio del numero ’10’ rossonero Isco sarebbe potuto essere l’erede, mettendo il proprio estro al servizio di Stefano Pioli. La prossima avventura dell’ex Malaga, invece, rischia seriamente di essere in Premier League.