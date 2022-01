Calciomercato Juve, nuovo assalto a de Ligt: tutti i dettagli

Calciomercato Juve: nuovi rumors ed indiscrezioni sul futuro di de Ligt. Possibile assalto al difensore olandese. Tutti i dettagli

Le recenti dichiarazioni di Mino Raiola hanno riacceso le voci di calciomercato sul possibile addio alla Juventus di Matthijs de Ligt.

“È pronto per un nuovo passo, credo che lo pensi anche lui. In Italia si dice: non puoi adorare Dio e il diavolo. Devi fare una scelta. Io lo faccio per i miei giocatori. Questo non significa che voglio distruggere i club, come molti pensano. Ci tengo a difendere i miei calciatori ed i loro interessi economici”, ha dichiarato il potente procuratore. Non si è fatta però attendere la replica della Juventus, affidata alle parole dell’amministratore delegato, Maurizio Arrivabene: “L’attaccamento alla maglia da parte di molti giocatori è in misura minore dell’attaccamento che hanno per i loro procuratori. Dybala è il numero 10 della Juve, de Ligt è un grande giocatore, loro devono fare il loro lavoro e noi facciamo il nostro. I rapporti sono sereni, ma loro, come tutti, devono dimostrare attaccamento alla maglia in campo. I rapporti sono assolutamente sereni e quando sarà il momento parleremo anche con loro, come con tutti gli altri”. Si sono così riaccesi i rumors: ecco l’ultima indiscrezione proveniente dalla Spagna.

Calciomercato Juve, anche il Real Madrid su de Ligt: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘dondiario.com’, de Ligt è in cima alla lista del Real Madrid di Florentino Perez se non dovesse arrivare la firma a parametro zero di Antonio Rudiger. I ‘Blancos’ non hanno perso di vista l’olandese e restano alla finestra.

L’ex capitano dell’Ajax è il primo obiettivo del Barcellona e monitorato anche dai club della Premier League. Tuttavia, la Juventus non farà sconti: nella prossima estate sarà attiva la clausola rescissoria da oltre 125 milioni di euro e, in ogni caso, la valutazione del giocatore supererà i 100 milioni. Il Real Madrid e non solo è avvisato.