Doppio affare per il Milan con la regia di Jorge Mendes: doppia operazione da sessanta milioni di euro

Il Milan va a caccia di rinforzi per la squadra di Pioli. Oltre alla difesa, dove già a gennaio serve qualche colpo per prendere il posto dell’infortunio Kjaer, anche centrocampo e attacco saranno ritoccati tra gennaio e, più probabilmente, l’estate e il doppio colpo potrebbe avere la regia di Jorge Mendes.

Il primo nome è quello di Renato Sanches, un vecchio obiettivo dei rossoneri: il Lille lo valuta trenta milioni di euro e il ‘Corriere dello Sport’, parla di un Milan pronto a far partire l’assalto. Da un portoghese ad un altro perché i rossoneri potrebbero rinnovare il reparto offensivo con un altro assistito del potente agente lusitano.

In Spagna si parla di trattativa avviata: il nome è quello di Goncalo Guedes. Venticinque anni, attualmente al Valencia, è già a quota sei gol in stagione su diciannove partite disputate. Un rendimento che ha attirato l’interesse dei dirigenti rossoneri che, secondo quanto riferisce ‘fichajes.net’, vorrebbero portarlo alla corte di Pioli. Una situazione da tenere sotto controllo considerato che l’attaccante portoghese è legato al club spagnolo fino al 30 giugno 2023.

Calciomercato Milan, Guedes più Renato Sanches

Proprio il contratto in scadenza al termine della prossima stagione può attirare diversi club, ma il Valencia non vuole concedere sconti. Secondo lo stesso portale, infatti, il club spagnolo non ha intenzione di concedere sconti ed ha fissato il prezzo del 25enne portoghese tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Una valutazione non bassa per un calciatore che, senza rinnovo, a gennaio 2023 potrebbe accordarsi a zero con un altro club. Proprio per questo il Valencia è pronto a discutere di un addio estivo, senza però mollare sul prezzo. Guedes più Renato Sanches è il doppio colpo che il Milan potrebbe piazzare con l’assist di Jorge Mendes: affare da oltre sessanta milioni di euro per rinforzare la rosa di Pioli.