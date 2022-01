Calciomercato Juventus, svolta e addio | Il giocatore tratta per la cessione

In casa Juventus è il momento degli addii, non solo Morata: un altro giocatore saluta Allegri e tratta la sua cessione

Ci siamo, il mercato invernale è pronto a partire ed i bianconeri vogliono essere protagonisti: l’operazione Morata potrebbe essere il preludio di un mercato scoppiettante.

Non c’è solamente l’attaccante spagnolo nella lista dei partenti per questa sessione invernale, ma gli addii più importanti potrebbero arrivare a centrocampo. Proprio in mezzo al campo si annidano i problemi maggiori della Juventus, sia in termini tattici sia in termini di bilancio. In particolare, sono i due colpi a parametro zero targati Paratici a non aver reso quanto sperato: gli ingaggi di Ramsey e Rabiot pesano come macigni sulle ambizioni della ‘Vecchia Signora’. In questo senso potrebbe essere arrivata la svolta.

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Juventus-Tottenham, primi contatti con Lo Celso: c’è l’apertura

Calciomercato Juventus, Ramsey ai saluti | Il giocatore tratta la cessione

Secondo quanto rivelato da ‘SportMediaset’, Aaron Ramsey tratterà in prima persona la propria cessione con la Juventus. Il gallese non rientra minimamente nei piani di Massimiliano Allegri per il futuro e la società piemontese è disposta a fare anche uno sforzo pur di non essere più gravata dall’ingaggio dell’ex Arsenal nella sua interezza. Il ritorno in Premier League appare la strada più percorribile per il numero ’10’ del Galles.

Come raccontato su Calciomercato.it nei mesi scorsi, tra i club più interessati bisogna annoverare il Newcastle. Oltre ai ‘Magpies’, poi, anche l’Aston Villa e proprio l’Arsenal restano sulle tracce di Ramsey. In ogni caso, la sua partenza non sembra essere risolta in tempi brevi, ma piuttosto appare come un’operazione da ultimi giorni di mercato. Senza il suo pesante ingaggio, però, la Juventus potrebbe mettere a segno un colpo in mezzo al campo e rinforzare il centrocampo di Allegri. Tanto passerà dalla cessione del gallese.