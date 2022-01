Calciomercato Juventus, non solo Morata | Si tratta per l’addio in Premier

Morata potrebbe non essere l’unico giocatore a salutare la Juventus nel mercato di gennaio: si tratta per la cessione in Premier League

Quello che si appresta ad iniziare potrebbe essere un mercato campale per i bianconeri, che dovranno muoversi con diverse operazioni in entrata e in uscita: non c’è solo Morata.

Come raccontato su queste pagine nei giorni scorsi, la trattativa più calda in casa Juventus è quella che vede protagonista l’attaccante spagnolo: Alvaro ha detto sì al Barcellona e tutte le società coinvolte sono al lavoro per andare a dama a gennaio. L’ex Real Madrid, però, potrebbe non essere l’unico giocatore a salutare la ‘Vecchia Signora’ in questo mercato: dall’Inghilterra rivelano che le trattative sarebbero in stato avanzato per un trasferimento in Premier League. Gli addii potrebbero essere la chiave di volta per il mercato in entrata per Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, Ramsey sempre in uscita | Si tratta col Newcastle

Per fare mercato in entrata la Juventus deve riuscire a liberarsi di alcuni ingaggi pesanti, il primo nome sulla lista dei partenti resta sempre quello di Aaron Ramsey. Il gallese, di fatto, non è mai stato utilizzabile da Massimiliano Allegri ed il suo ingaggio continua ad essere tra i più ingombranti. Riuscire a trovare una soluzione in uscita per l’ex Arsenal non sembra un affare semplice, ma la pista giusta sembra essere quella del ritorno in Premier League.

Come anticipato da Calciomercato.it nei mesi scorsi, il Newcastle resta la società maggiormente interessata al gallese. Secondo le fonti del ‘Sun’, infatti, la trattativa tra la Juventus ed il club di proprietà del fondo PIF prosegue in cerca di un accordo. Non sarà semplice arrivare a dama, ma la volontà di tutte le parti in causa sembra essere quella di trovare la chiave di volta. L’addio di Aaron Ramsey, per tornare nel calcio inglese, sembra essere ancora possibile.