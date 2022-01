Juventus, colpo Icardi | Dalla Spagna: “Ecco quando sarà ufficiale”

Mauro Icardi è probabilmente il preferito di Allegri per rinforzare nell’immediato l’attacco della Juventus, a maggior ragione con la partenza di Morata

Allegri vuole un bomber navigato, meglio ancora se già conoscitore della Serie A per rinforzare adesso l’attacco della sua Juventus. Le ultime indiscrezioni di calciomercato a tal proposito fanno un nome ben preciso, quello di Mauro Icardi.

Può quindi essere l’ex bomber e capitano dell’Inter, al Psg dall’estate 2020, il sostituto di Alvaro Morata vicino a raggiungere un accordo col Barcellona. In Spagna non hanno dubbi: ‘todofichajes.com’ parla di intesa imminente, intesa che agevolerebbe anche la chiusura dello stesso affare Morata, tra i bianconeri e il club parigino, in cui il classe ’93 di Rosario non è certo protagonista, sulla base di un prestito con opzione d’acquisto.

Icardi non vedrebbe l’ora di approdare a Torino e di giocare in tandem con il connazionale e amico Paulo Dybala, le cui discussioni per ultimare il rinnovo (un accordo già c’è) sono state rimandate a febbraio. Stando alle medesima fonte, l’operazione Icardi potrebbe essere ufficializzato tra il 7 e il 15 gennaio.

Calciomercato Juventus, al momento nessuna proposta per Icardi

Le ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it su Icardi, invece, non danno l’operazione così concreta. Anzi, almeno per ora Cherubini e soci non hanno presentato alcuna proposta per il centravanti del Psg. Vedremo se qualcosa cambierà nei prossimi giorni.