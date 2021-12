Super colpo Milan: Maldini prepara un’offerta da 35 milioni di euro

Milan protagonista anche sul calciomercato: Maldini disposto a mettere sul piatto 35 milioni di euro. Tutti i dettagli

È definitivamente esploso anche il calciomercato invernale. Da Insigne–Toronto alla ‘bomba’ Morata-Barcellona, confermata anche da Calciomercato.it, fino alla questione rinnovi dei big di Serie A.

Tra i club protagonisti a gennaio ci sarà con ogni probabilità anche il Milan. I rossoneri, infatti, sono alla ricerca di un sostituto di Kjaer e di un nuovo centrocampista in seguito alle partenze di Kessié e Bennacer per la Coppa d’Africa. E non solo esclusi possibili colpi anche nel reparto offensivo. “La nostra squadra, in tutta sincerità, è già competitiva. Quello di gennaio viene definito mercato di riparazione, ma noi non abbiamo nulla da riparare. In questo momento non siamo intenzionati a fare niente e sinceramente non credo che faremo qualcosa. Siamo sempre in ballo per i rinnovi, ci sono trattative in corso e finché c’è tempo c’è speranza”. Lo ha dichiarato Paolo Maldini nelle scorse settimane. Successivamente, però, è arrivato il brutto infortunio di Kjaer e l’emergenza infortuni ha continuato a tormentare Pioli, soprattutto sulla trequarti e in attacco. Ecco allora che il Milan potrebbe subito pensare ad un nuovo colpo offensivo: il nome è quello di Marco Asensio del Real Madrid. L’indiscrezione proveniente dalla Spagna.

Calciomercato Milan, nuovo colpo dal Real Madrid: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘elnacional.cat’, l’esterno spagnolo sta trovando maggiore spazio con Ancelotti in panchina ma non è un titolare indiscusso e potrebbe ragionare sul possibile addio ai ‘Blancos’. Il Milan è in prima fila e pronto a dare l’assalto al giocatore, con la dirigenza che sarebbe disposta a mettere sul piatto 35 milioni di euro.

Asensio potrebbe seguire le orme di Theo Hernardez e Brahim Diaz, diventati assoluti protagonisti in rossonero, e Maldini e Massara possono contare sui buoni rapporti con la società di Florentino Perez. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista Asensio in casa Milan.