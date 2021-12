Calciomercato, UFFICIALE il primo colpo della Fiorentina

È ufficiale il primo colpo in entrata della Fiorentina di Commisso. Il comunicato ufficiale della società

Il calciomercato invernale entra nel vivo. Sono subito giorni caldissimi per le big di Serie A e non solo in vista dell’apertura ufficiale delle trattative, prevista per il prossimo 3 gennaio.

Da lunedì le società potranno infatti ufficializzare gli affari in entrata ed uscita e ad aprire le danze sarà la Fiorentina di Rocco Commisso, che ha già messo a segno il primo acquisto di gennaio. Si tratta di Jonathan Ikoné, classe 1998 proveniente dal Lille. Il club francese ha ufficializzato la cessione dell’esterno, che ha già sostenuto le visite mediche con i viola: “Il LOSC conferma l’accordo totale con l’ACF Fiorentina per il trasferimento di Jonathan Ikoné (23) al club di Serie A. Il nazionale francese (4 presenze, 1 gol) firmerà definitivamente il 3 gennaio 2022, data di apertura della finestra di trasferimento in Italia. Tuttavia, gli è stato concesso di unirsi all’Italia in anticipo per partecipare alla ripresa degli allenamenti per la Fiorentina”. L’ex Paris Saint-Germain sbarca in Serie A a titolo definitivo per una cifra di circa 15 milioni di euro.

Calciomercato Fiorentina, il Lille ufficializza la cessione di Ikone: tutti i dettagli

“A 23 anni oggi e dopo 150 partite, 16 gol e 26 assist in tutte le competizioni in maglia del Lille – prosegue la nota – Jonathan Ikoné si prepara a vivere una nuova esperienza nella sua carriera approdando in Serie A, dove incontrerà anche i suoi amici Mike Maignan e Fodé Ballo-Touré. Il LOSC lo ringrazia per tutto ciò che ha portato al club durante queste tre stagioni e mezzo e gli augura il meglio per il resto della sua carriera”.

La Fiorentina mette così a segno un importante colpo a stagione in corso per continuare a sognare l’Europa con Italiano. In attesa di risolvere il futuro di Dusan Vlahovic: i viola potranno godersi il gioiello serbo almeno fino a fine stagione.