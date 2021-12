L’Inter torna ad allenarsi dopo la pausa natalizia: Simone Inzaghi preparerà nei prossimi giorni la trasferta della Befana sul campo del Bologna

L’Inter si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile dopo la pausa e le vacanze natalizie, con Simone Inzaghi che ha iniziato a preparare il ritorno in campo con la trasferta della Befana contro il Bologna.

Oltre ad Edin Dzeko, tornato a casa a scopo precauzionale per una sindrome influenzale, all’appello mancavano i sudamericani, in viaggio e che faranno ritorno in queste ore a Milano. Correa, Sanchez, Vidal e Vecino domani raggiungeranno il Suning Centre e si sottoporranno al tampone molecolare e, in attesa dell’esito, si alleneranno a parte lontano dal gruppo.

Inter, obiettivo Bologna: fari puntati su Correa

Stessa procedura al quale si sono sottoposti oggi gli altri giocatori nerazzurri, con il responso del tampone molecolare che per loro arriverà domani. C’è attesa soprattutto per valutare le condizioni di Correa, assente per un problema muscolare alla coscia dalla trasferta di inizio dicembre contro la Roma.

Difficilmente però l’argentino partirà dall’inizio con il Bologna, con Dzeko e Lautaro Martinez favoriti per una maglia da titolare nel reparto d’attacco. In mediana, al posto dello squalificato Calhanoglu, Vidal si candida a partire dal primo minuto forte anche della prestazione positiva nell’ultima gara del 2021 contro il Torino. Ballottaggio Darmian-Dumfries sulla corsia destra, mentre nel reparto difensivo non ci dovrebbero essere novità davanti a capitan Handanovic.